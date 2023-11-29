Россияне рассказали, какие подарки делали на День матери

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще всего жители России преподносили мамам цветы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование маркетплейса Flowwow.

С 24 по 26 ноября этого года спрос на цветы вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Средняя стоимость букета равнялась 2,8 тысячи рублей (+17% к прошлому году). Наибольшей популярностью пользовались французские розы и ирисы.

Также востребованнее стали кондитерские изделия. Их покупали на 113% чаще, чем в прошлом году, а средний чек вырос на 8%. Чаще всего россияне останавливали свой выбор на клубнике в шоколаде, наборах из фруктов и ягод в молочном шоколаде и тематических бенто-тортах.

Кроме того, респонденты приобретали живые растения. Рост их продаж составил 10%, средняя цена — 2,5 тысячи рублей (+18%). Опрошенные останавливали свой выбор на цветах в горшках и флорариумах. Также в числе подарков матерям россияне назвали аромасвечи, бьюти-боксы и предметы декора.

Напомним, большинство жителей столицы Татарстана уже решили, хотят ли получить сюрприз на Новый год. Прямо говорить о желаемом подарке или намекать на него собирается каждый четвертый горожанин — 24%. К сюрпризу готовы 39% опрошенных.

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Галия Гарифуллина