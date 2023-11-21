Исследование: хотели бы получить сюрприз на Новый год 39% казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство жителей столицы Татарстана уже решили, хотят ли получить сюрприз на Новый год. Такое исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.

Прямо говорить о желаемом подарке или намекать на него собирается каждый четвертый горожанин — 24%. К сюрпризу готовы 39% опрошенных.

realnoevremya.ru (архив)

Важно учесть, что сюрприз вряд ли вызовет положительные эмоции у уже определившихся с подарком респондентов. В первую очередь речь идет о представительницах прекрасного пола. Женщины чаще делают намеки и больше радуются, получив ту самую вещь.

Напомним, почти половина казанцев — 45% — любят получать подарки больше, нежели дарить их (27%). В том, что принимают подарки только по праздникам, признались 41% опрошенных, еще 29% — исключительно в День Рождения. А в рейтинг самых популярных подарков у казанцев вошли аксессуары (15%), деньги (14%), цветы (11%), техника и электроника (10%) и товары для хобби (5%).



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Галия Гарифуллина