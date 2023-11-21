Новости аналитики

12:57 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Исследование: хотели бы получить сюрприз на Новый год 39% казанцев

02:45, 21.11.2023
Исследование: хотели бы получить сюрприз на Новый год 39% казанцев
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство жителей столицы Татарстана уже решили, хотят ли получить сюрприз на Новый год. Такое исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.

Прямо говорить о желаемом подарке или намекать на него собирается каждый четвертый горожанин — 24%. К сюрпризу готовы 39% опрошенных.

realnoevremya.ru (архив)

Важно учесть, что сюрприз вряд ли вызовет положительные эмоции у уже определившихся с подарком респондентов. В первую очередь речь идет о представительницах прекрасного пола. Женщины чаще делают намеки и больше радуются, получив ту самую вещь.

Напомним, почти половина казанцев — 45% — любят получать подарки больше, нежели дарить их (27%). В том, что принимают подарки только по праздникам, признались 41% опрошенных, еще 29% — исключительно в День Рождения. А в рейтинг самых популярных подарков у казанцев вошли аксессуары (15%), деньги (14%), цветы (11%), техника и электроника (10%) и товары для хобби (5%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина
АналитикаОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть626.6
  • Нижнекамскнефтехим101.55
  • Казаньоргсинтез97.9
  • КАМАЗ183
  • Нижнекамскшина66.95
  • Таттелеком0.813