Большинство россиян используют программы банковского кешбэка

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Программами банковского кешбэка пользуются 69% жителей России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ и банка «Уралсиб».

Бонусные программы использует каждый второй житель России — 53%. За повседневные покупки получали средства 40% респондентов, за остаток денег на счету — 28%. Еще 6% опрошенных средства начислялись милями, которыми можно оплатить билеты на транспорт, бронирование жилья. Получать кешбэк деньгами участникам исследования нравится больше, чем бонусами (48% против 20% соответственно).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заявили, что кешбэк имеет существенное значение при выборе банковской карты, 71% граждан России. Чаще остальных предпочитают пользоваться картой с условиями кешбэка женщины и респонденты, у которых есть семья (по 74%). Возврат части потраченных средств опрошенные хотят получать за приобретение продуктов (75%), одежды и обуви (44%), бытовых товаров (40%). Мужчины особенно интересуются кешбэком на траты на топливо и расходы на автомобиль, женщины — на покупки товаров и услуг для здоровья и красоты (по 34%).

Напомним, 41% казанцев не устраивает уровень их пассивного дохода. Недовольство вызывают недостаточно большой процент дохода (37%), нестабильность такого типа заработка (17%) и невозможность покрыть им инфляцию (12%).

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Галия Гарифуллина