Исследование: каждый второй казанец недоволен уровнем своего пассивного дохода

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уровень пассивного дохода не устраивает 41% казанцев. Недовольство вызывают недостаточно большой процент дохода (37%), нестабильность такого типа заработка (17%) и невозможность покрыть им инфляцию (12%). Об этом говорят результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни» и страховой компании «Ренессанс Жизнь».

69% горожан получают пассивный доход. Наиболее популярные варианты — это ежемесячный кешбэк по карте (21%), банковский депозит (17%), инвестиции в ценные бумаги (17%). Также источниками пассивного дохода являются вклад в негосударственном пенсионном фонде (8%), продукты накопительного и инвестиционного страхования жизни (3%), сдача своей недвижимости в аренду (3%) и доход от владения интеллектуальной собственностью (1%).

Пассивный доход 24% казанцев составляет до 5 тысяч рублей ежемесячно. Еще 24% горожан получают 15 тысяч рублей, 31% — до 30 тысяч рублей в месяц пассивного дохода. Счет 13% жителей пополняется на сумму до 50 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Недавний опрос показал, что каждый шестой казанец в старости рассчитывает жить на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ, надеются только 6%. Еще 2% ждут помощи детей. Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте пенсию. Женщины же планируют продолжать работать.

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Галия Гарифуллина