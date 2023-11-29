Сегодня в Казани сильная гололедица и до -6 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 29 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -4 до -6 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -4 до 9°С.

Также в Казани ожидается юго-восточный ветер с порывами 5—10 м/с. В отдельных районах возможен туман, на дорогах гололедица, местами сильная.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце ноября в регионе ожидается «спокойный характер погоды». Днем температуры воздуха не превысят -9 градусов, по ночам могут опускаться до -16°С.



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Татьяна Демина