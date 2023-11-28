Бывшего сотрудника колонии в Татарстане будут судить за взяточничество

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Бывшего сотрудника колонии в Татарстане будут судить по обвинению во взяточничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Экс-сотрудник проходит по статьям ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Будучи на должности старшего инструктора-кинолога кинологической группы отдела охраны ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Татарстану, мужчина летом 2023 года договорился с одним из осужденных, чтобы проносить ему мобильные телефоны и комплектующие к ним. Мобильники он получал в Бугульме, после чего проносил на территорию учреждения.

Всего обвиняемый пронес в колонию 11 телефонов, за что получил вознаграждение в 24 тысячи рублей. Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре направляли в суд уголовное дело в отношении 46-летнего бывшего командира отделения пожарной части 1-го разряда ФКУ ИК-5 УФСИН России по Татарстану — тоже из-за проноса телефонов заключенным. Его обвиняли по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Маргарита Головатенко