Рустам Минниханов встретился с руководителями региональных торгово-промышленных палат Узбекистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителями региональных торгово-промышленных палат Узбекистана. Встреча прошла в Доме правительства региона, сообщает пресс-служба раиса республики.



Минниханов отметил, что визит руководителей в Татарстан — это возможность наладить новые контакты, направленные на развитие татарстано-узбекистанского сотрудничества в рамках дружественных отношений России и Узбекистана.

Раис республики напомнил, что недавно президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетил Татарстан.

— Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном, с регионами вашей страны. Исторически так было всегда, но сегодня особый период в развитии наших отношений. Мы благодарны главам наших государств Владимиру Путину и Шавкату Мирзиёеву за поддержку сотрудничества на региональном уровне, — сказал Минниханов.

В начале ноября Минниханов побывал на узбекском предприятии Prime electric engineering в Нукусе, где производят бытовую технику, а еще осмотрел помещения бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала.



Тогда же руководство Каракалпакстана (суверенная республика в составе Узбекистана) выступило с идей организовать особую зону с учетом опыта Татарстана.

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Маргарита Головатенко