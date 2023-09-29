В Казани почти на месяц ограничат движение на участке по улице Фучика

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани из-за строительства трассы тепловода временно ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с сегодняшнего дня по 27 октября будет закрыта проезжая часть и тротуар в районе перекрестка ул. Юлиуса Фучика и Минской в сторону ул. Ломжинской.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Напомним, из-за строительства станции метро «Фучика» до 2027 года в Казани также ограничено движение на участке от дома №30 по ул. Сафиуллина до дома №84 по ул. Рихарда Зорге. В настоящее время движение организовано по построенной дороге-дублеру по ул. Юлиуса Фучика. Для удобства на участке также установлены новые остановки общественного транспорта.



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Максим Кокунин