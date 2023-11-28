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На содержание общественных туалетов в Казани в 2024 году потратят 68,1 млн рублей

09:48, 28.11.2023 3
На содержание общественных туалетов в Казани в 2024 году потратят 68,1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На содержание общественных туалетов в Казани в 2024 году потратят 68 млн рублей, выяснило «Реальное время».

В комплекс услуг по содержанию общественных туалетов входят обеспечение санитарно-гигиеническими средствами и уборка помещений, мойка полов, стен, сантехники и оборудования, очистка прилегающей к туалету территории в радиусе 5 м, опорожнение корзин для мусора, поддержание в рабочем состоянии помещения и оборудования туалетов, содержание мест установки павильон-туалетов в надлежащем состоянии, обеспечение сохранности имущества туалетов. В случае поломки исполнитель должен отремонтировать или заменить туалет. Также необходимо обеспечивать своевременную откачку отходов из накопительных баков.

Сроки оказания услуги — с 1 января по 31 декабря 2024 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 декабря 2023 года, подрядчика определят 8 декабря.

В марте стало известно, в Казани на строительство общественного туалета рядом с амфитеатром у здания Национальной библиотеки Татарстана потратят 150 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 28 ноя
    Уборка и бумага/ мыло в это входит видимо. Ну и зарплата уборщице.
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    Анонимно 28 ноя
    содержать в чистоте нужно, сами по себе туалеты не очищаются ))
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  • Анонимно 28 ноя
    Больше таких заведений должно быть в Казани, как туристическом центре. Представьте - где иногороднему туристу справить надобность, если он не знает город? Но Казань лишь на бумаге туристическая Мекка.
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