На содержание общественных туалетов в Казани в 2024 году потратят 68,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На содержание общественных туалетов в Казани в 2024 году потратят 68 млн рублей, выяснило «Реальное время».



В комплекс услуг по содержанию общественных туалетов входят обеспечение санитарно-гигиеническими средствами и уборка помещений, мойка полов, стен, сантехники и оборудования, очистка прилегающей к туалету территории в радиусе 5 м, опорожнение корзин для мусора, поддержание в рабочем состоянии помещения и оборудования туалетов, содержание мест установки павильон-туалетов в надлежащем состоянии, обеспечение сохранности имущества туалетов. В случае поломки исполнитель должен отремонтировать или заменить туалет. Также необходимо обеспечивать своевременную откачку отходов из накопительных баков.

Сроки оказания услуги — с 1 января по 31 декабря 2024 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 6 декабря 2023 года, подрядчика определят 8 декабря.

В марте стало известно, в Казани на строительство общественного туалета рядом с амфитеатром у здания Национальной библиотеки Татарстана потратят 150 миллионов рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко