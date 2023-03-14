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На общественный туалет в центре Казани потратят 150 млн рублей

10:44, 14.03.2023 1
На общественный туалет в центре Казани потратят 150 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на общественный туалет в центре города потратят 150 миллионов рублей. Расположится он рядом с амфитеатром у здания Национальной библиотеки Татарстана.

Туалет рассчитан на 45 посетителей. Там будут женские и мужские уборные, а также комната матери и ребенка.

Объект планируют построить до 30 ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2020 году на содержание общественных туалетов в столице Татарстана предусмотрели 38 млн рублей из городского бюджета. Услуги по чистке и уборке необходимо было оказать на 46 объектах.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    Судя по сумме, с золотыми унитазами будет?
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