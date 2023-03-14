На общественный туалет в центре Казани потратят 150 млн рублей
В Казани на общественный туалет в центре города потратят 150 миллионов рублей. Расположится он рядом с амфитеатром у здания Национальной библиотеки Татарстана.
Туалет рассчитан на 45 посетителей. Там будут женские и мужские уборные, а также комната матери и ребенка.
Объект планируют построить до 30 ноября 2023 года.
В 2020 году на содержание общественных туалетов в столице Татарстана предусмотрели 38 млн рублей из городского бюджета. Услуги по чистке и уборке необходимо было оказать на 46 объектах.
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