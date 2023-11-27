Вспышку бруцеллеза у коров выявили в Атнинском районе Татарстана — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В комплексе «Тукаевский» в Атнинском районе Татарстана больше 600 коров заболели бруцеллезом. Теперь из-за вспышки болезни «под нож пойдут» около 5,5 тысячи голов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как рассказал директор предприятия Ильфат Хакимов, часть животных планируют передать в дагестанский мясокомбинат. Остальной скот будут забивать на территории района.

Бруцеллез мог проникнуть на предприятие либо через человека, либо через транспорт. В последние 10 месяцев скот на территорию не завозили.

— Это было 23-го числа. В этот же день мы остановили реализацию молока. На данный момент проверяется все поголовье крупного рогатого скота, — рассказал начальник Атнинского районного государственного ветеринарного объединения Руслан Файзрахманов.

В санитарных и ветеринарных правилах Россельхознадзора сказано, что поголовье в зараженном бруцеллезом хозяйстве подлежит полной ликвидации. Таким образом, болезнь не лечится, и все меры должны быть направлены на недопущение распространения бруцеллеза.

В сентябре начальник Главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов говорил о вспышке бруцеллеза в Новошешминском районе Татарстана. Там зафиксировали очаг. Причиной стал завоз крупного рогатого скота без сопроводительных документов из неблагополучного региона. На протяжении 18 лет таких случаев в регионе не фиксировали.

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Айрат Назипов