На охрану татарстанских судов потратят 13,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Управление судебного департамента в Татарстане готово выделить 13,1 млн рублей на охрану судов и здания департамента. Львиную долю средств направят на оказание услуг по физической охране (9,1 млн рублей), оставшаяся сумма пойдет на услуги по охране зданий, изучило тендеры «Реальное время».

Чуть больше девяти миллионов рублей заказчик готов потратить на сотрудников, которые будут охранять здания Советского, Московского и Вахитовского районных судов Казани и Набережночелнинского городского суда.

Постовым запрещено самовольно покидать посты, читать художественную литературу, пользоваться телевизором и спать. В будни нужно дежурить от 15 часов, а в выходные — круглосуточно. Оказывать услуги нужно на протяжении всего 2024 года.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Меньшая часть денег уйдет на услуги по обеспечению охраны зданий. Подрядчик должен обеспечить наличие круглосуточной дежурной части и пульта централизованного наблюдения, а также иметь вооруженные огнестрельным оружием группы быстрого реагирования, осуществляющие оперативный выезд по сигналам о срабатывании охранной или тревожной сигнализации на объектах заказчика. За зданиями судов нужно вести круглосуточное и непрерывное наблюдение. В списке — чуть меньше сотни объектов.

Напомним, в Казани на оказание услуг частной охраны для 849 школьных и дошкольных учреждений выделят чуть более 12 млн рублей. Срок действия контракта — с 1 января по 31 декабря 2024 года.



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Айрат Назипов