В Казани на оказание услуг охраны для 849 учебных учреждений выделят 12 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Казани на оказание услуг частной охраны для 849 школьных и дошкольных учреждений выделят чуть более 12 млн рублей. Срок действия контракта — с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Подрядчик должен будет оснастить школы и детские сады кнопками тревожной сигнализации (КТС), а также обеспечивать их контроль на протяжении всего года — следить за их исправностью и работой. В случае срабатывания КТС он же будет отправлять на место вызова группу быстрого реагирования.

Вместе с этим, как указывает заказчик, исполнитель будет нести ответственность если на доверенном ему объекте произойдет кража или порча имущества. Также обязательным условием является наличие лицензии и оружия у сотрудников организации, которая будет обеспечивать безопасность на этих объектах.

В список объектов вошли общеобразовательные школы, гимназии, интернаты, лицеи, детские сады, а также центры детского творчества и дополнительного образования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрий Кремлев заявил, что городу для полного оснащения всех объектов образования элементами обеспечения их безопасности необходимо около 144 млн рублей.

— По итогам работ в 2022 году было сэкономлено 83 млн рублей. Благодаря чему дополнительно будут смонтированы системы охранной сигнализации в 26 школах и 86 детских садах, оснащены системой речевого оповещения 30 школ и 10 детских садов. По итогу работ останется потребность в обеспечении системой речевого оповещения 98 объектов, охранной сигнализации — 116 объектов, дополнительными видеокамерами — 36 объектов. Для полного оснащения всех объектов образования потребуется дополнительно порядка 144 млн рублей, — рассказывал он.

Дмитрий Кремлев напомнил, что в базовый комплект антитеррористической безопасности любой казанской школы входят кнопка тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом, система видеонаблюдения, система речевого оповещения и охранная сигнализация.

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Максим Кокунин