ВЦИОМ: новости об образовании интересны более 80% жителей России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подавляющему большинству граждан России — 86% — интересны новости о школьном образовании в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Целенаправленно отслеживают новую информацию 29% респондентов, периодически читают об образовании — 57%. Повышенное внимание к этой теме характерно для женщин больше, чем для мужчин (35% против 21%). Также она любопытна россиянам старше 60 лет (38%). Фоновый интерес к новостям об образовании наблюдается у опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет (64—69%) и у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (72%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Доверие у участников исследования вызывают учителя, администрация школ и официальные информационные ресурсы (52% и 43% соответственно от числа тех, кто интересуется новостями образования). Реже надежным источником информации россияне считают окружающих (27%). Неофициальным источникам верят только 16% респондентов.

Наибольшее внимание россиян привлекают новости о реформах в образовании (35% от числа интересующихся), происшествиях в школах (31%), программах обучения и образовательных стандартах (30%). Также интерес вызывают воспитание школьников в учебных учреждениях, подготовка к поступлению в университет и состояние школьных зданий (по 26%). 22% отслеживают информацию о профориентации, 21% — о дополнительных образовательных программах.

Напомним, следят за новостями науки и технологий 80% россиян. Основательно интересуется наукой и часто изучает научные материалы каждый пятый респондент — 21%. Равнодушны к миру науки и технологий 19% участников исследования — они игнорируют информацию о новых открытиях.

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Галия Гарифуллина