Большинство жителей России интересуются наукой

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

Следят за новостями науки и технологий 80% россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование, совместно проведенное Инновационным центром «Сколково» (Группа ВЭБ. РФ) и ВЦИОМ.

Основательно интересуется наукой и часто изучает научные материалы каждый пятый респондент — 21%. Наибольший интерес демонстрируют мужчины (31%), опрошенные из Москвы и Санкт-Петербурга (34%), и обладатели диплома о высшем образовании (28%). Равнодушны к миру науки и технологий 19% участников исследования — они игнорируют информацию о новых открытиях. Чаще всего это россияне в возрасте от 60 лет (22%).

Каждый второй россиянин — 56% — уверен, что наука в России сейчас активно развивается. Этот показатель вырос на 7% с прошлого года. Наибольшую веру в отечественных ученых показала молодежь (76%). Говорить об упадке сферы инноваций и технологий россияне от 18 до 24 лет стали гораздо реже, чем два года назад (3% против 16%). Общая доля сомневающихся в российской науке также уменьшилась с 24% в 2021 году до 17% в текущем.

Напомним, используют при выполнении своих рабочих задач искусственный интеллект (ИИ) 19% россиян. Почти половина респондентов, которые обращаются к искусственному интеллекту, — 44% — трудятся программистами. Каждый пятый — 22% — является сотрудником сферы развлечений, маркетинга и пиара, 18% — посвятили себя развитию образования и науки.

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Галия Гарифуллина