Москва готова заключить с инвесторами из Татарстана офсетные контракты в рамках ГЧП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Москва готова заключить с инвесторами из Татарстана офсетные договоры в рамках ГЧП. Об этом на VI Межрегиональном отраслевом форуме по государственно-частному партнерству, который проходит в Казани, заявил исполняющий обязанности главы столичного ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Андрей Балук.

— Москва — лидер по заключению офсетных контрактов. Три четверти заключенных договоров приходится на российскую столицу. Мы готовы поддержать отечественных производителей и гарантировать выкуп их продукции, особенно в части импортозамещения. Мы готовы заключить офсетные контракты с инвесторами-производителями из Татарстана. Наши двери открыты, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, стороны офсетных контрактов выстраивают долгосрочные отношения. Такими договорами предусмотрены встречные инвестиционные обязательства.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Шакирова