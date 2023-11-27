Объем строительных работ в Казани сократился на 19%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани по итогам января — сентября 2023 года объем строительных работ уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» крупными и средними предприятиями, составил 43 млрд рублей, что в сопоставимых ценах пока на 19% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, — рассказал он.

Ильдар Шакиров уточнил, что значительная часть этого объема приходится на возведение жилой недвижимости.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Ильдар Шакиров заверил, что основные показатели социально-экономического развития Казани за январь — сентябрь 2023 года не только не ухудшились, но и показали рост по основным показателям.



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Татьяна Демина