Камила Валиева признала ошибку на этапе Гран-при в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Фигуристка Камила Валиева заявила, что допустила ошибку на четвертом этапе Гран-при в Казани. Своим мнением она поделилась после победы в Москве.

— Спортсмен несет ответственность. Я сделала недопустимую ошибку, сделав две секвенции. Надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось. Это меня учит. Увидим ли слайдинг? Не в программе. Там по правилам — непонятно, как его делать. Это было даже эстетически не то. До лучших времен оставим. Сделаю в шоу? Да, поклонюсь — и сразу в слайдинг, — цитирует ее «Матч ТВ».

На этапе в Казани Валиева в произвольной программе совершила две секвенции, что запрещено правилами, и по итогам турнира показала четвертый результат (213,59 балла). Победа досталась представительнице Москвы Софье Муравьевой. В ее активе — 228,81 балла. Второй стала Алина Горбачева (219,02 балла). Дарья Садкова замкнула тройку лидеров (213,59 балла).

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Сторона Валиевой планировала оспорить решение судей, однако позднее отказалась от этого. Возможно, после долгих консультаций с судьями: оспорить можно было только балл штрафа за слайдинг.

Сегодня Камила Валиева в Москве завоевала золото шестого этапа в женском одиночном катании российской серии Гран‑при 2023/2024 по фигурному катанию. Она набрала 226,22 балла. Ее ближайшая преследовательница Вероника Яметова заработала 212,75 балла. Софья Муравьева стала третьей, у нее 210,25 балла.



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Айрат Назипов