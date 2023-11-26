«Рубин» объявил состав на последний домашний матч сезона в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» озвучил стартовый состав на матч 16-го тура РПЛ. Сегодня в 16.30 клуб из столицы Татарстана примет на своем поле воронежский «Факел».

Последний домашний матч сезона в этом году «красно-зеленые» проведут в следующем составе: Юрий Дюпин (в), Дмитрий Кабутов, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович (к), Игор Вуячич, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Никола Чумич, Валентин Вада, Лазар Ранджелович, Джоэль Фамейе.

Запасные: Егор Шамов (в), Никита Янович, Рустамжон Ашурматов, Урош Дрезгич, Егор Сорокин, Илья Рожков, Александр Ломовицкий, Марат Апшаев, Олег Иванов, Игорь Коновалов, Умарали Рахмоналиев.

После 15 туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Рашида Рахимова набрали 22 очка. В последних пяти играх казанцы одержали четыре победы и сыграли один матч вничью. В предыдущей игре футболисты казанского клуба переиграли в гостевом матче «Сочи». Встреча завершилась со счетом 0:2.

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Айрат Назипов