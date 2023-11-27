Россиянам назвали симптомы для срочного обращения к врачу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Диарея, тошнота, рвота длительностью более суток, затрудненное дыхание, нарушения сердечного ритма, боли в груди, а также длительная повышенная температура являются симптомами, при появлении которых лучше срочно обратиться к врачу. Об этом рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

— Перечисленные выше симптомы (и по отдельности, и в комплексе) могут говорить о разных проблемах. Значительное долгосрочное повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях. И даже всем известный грипп, которым многие начинают болеть с наступлением холодов, может принимать опасную форму, которая характеризуется высокой температурой, — сказала она в интервью RT.

По ее словам, нарушения сердечного ритма говорят о возможном появлении или обострении заболеваний сердца, а также сбое в работе желудка.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам. Например, при черепно-мозговых травмах может наблюдаться нарушение речевой функции. Однако любую боль не стоит игнорировать, особенно если имеются хронические заболевания. Боли могут сигнализировать об обострении. В целом любые нежелательные симптомы, проявление которых длится несколько дней и не нейтрализуется лекарствами, требуют посещения специалиста, — подытожила эксперт.

Основатель «Клиники доктора Зубаревой» Наталья Зубарева объяснила, что при стрессе мозг человека сосредотачивается только на жизненно важных процессах. Пищеварение в их число не входит. Для улучшения самочувствия она посоветовала россиянам не потреблять простые углеводы и другие продукты с сахаром. По ее словам, они приносят лишь временное облегчение: как только уровень сахара в крови снижается, человек вновь чувствует тревогу.



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Айрат Назипов