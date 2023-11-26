«КОС-Синтез» снова разгромил МК СШОР «Восток-2»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Во втором матче девятого тура чемпионата России по водному поло казанский «КОС-Синтез» разгромил в Москве МК СШОР «Восток-2». Матч закончился со счетом 5:16 (1:4, 2:5, 1:4, 1:3).

Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Закиров (4), Деревянкин (3), Ярлыченко (3), Латыпов (1), Пронин (1), Одинцов (1), Кочнев (1), Васильев (1), Сучков (1).

Подопечные Евгения Ярощука открыли счет в матче. Два игровых мяча в ворота хозяев бассейна забросили Никита Деревянкин и Адель Латыпов. Арслан Закиров сделал дубль. С преимуществом в три мяча казанцы ушли и после второго игрового отрезка.

В третьей четверти «КОС-Синтез» поменял вратаря. Вместо Игоря Чиркова вышел Родион Тимофеев. За игру он пропустил только два мяча. В заключительном тайме дебютный гол за «заводчан» забил Роман Кочнев. Разница в конце поединка выросла до +12.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Следующие игры казанские ватерполисты проведут уже в Астрахани 1 и 2 декабря. Соперником будет местная команда СШОР.

Накануне «КОС-Синтез» выиграл в первом матче со счетом 21:3. Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Деревянкин (5), Васильев (5), Ярлыченко (3), Закиров (3), Латыпов (2), Зиннуров (1), Сучков (1), Одинцов (1).

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Айрат Назипов