«КОС-Синтез» разгромил МК СШОР «Восток-2»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез»

Ватерполисты казанского «КОС-Синтез» обыграли МК СШОР «Восток-2» в первом матче девятого тура в Москве Чемпионата России. Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Деревянкин (5), Васильев (5), Ярлыченко (3), Закиров (3), Латыпов (2), Зиннуров (1), Сучков (1), Одинцов (1).



Казанцы дали хороший старт: провели восемь безответных мячей в ворота соперника. По два попадания в свой актив записали Адель Латыпов и Егор Ярлыченко.

Во втором игровом отрезке казанцы обменялись с «Востоком» тремя голами — 11:3. В начале третьей четверти «Синтез» развил преимущество до +10, а затем и до +13. Забросив дважды с игры, Никита Деревянкин и Иван Васильев оба зарегистрировали «покер». 16:3 за 8 минут до финиша.

В заключительном тайме казанцы уверенно довели дело до победы. Лучшие бомбардиры матча улучшили свою статистику до 5 голов. Финальную голевую точку поставил Артем Одинцов. Итог — 21:3 в пользу «КОС-Синтез».

Завтра соперники проведут второй поединок 9 тура. Начало игры и трансляции в 12.30.

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Маргарита Головатенко