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Украина запустила в сторону России две зенитные ракеты С-200

12:20, 26.11.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украина запустила в сторону России две зенитные ракеты С-200
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Киевский режим предпринял неудачную террористическую атаку по объектам на территории России. Как сообщили в Минобороны, ВСУ запустили по наземным целям зенитные ракеты С-200.

Российские средства ПВО уничтожили ракеты в воздухе над акваторией Азовского моря.

Сегодня дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над территориями Московской, Калужской, Брянской и Тульской областей. В последнем регионе один из дронов, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. В результате инцидента пострадал местный житель. Ему оказали медицинскую помощь.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

На днях российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа. Всего удалось уничтожить 16 летательных аппаратов.

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Айрат Назипов
Происшествия
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