Украина запустила в сторону России две зенитные ракеты С-200
Киевский режим предпринял неудачную террористическую атаку по объектам на территории России. Как сообщили в Минобороны, ВСУ запустили по наземным целям зенитные ракеты С-200.
Российские средства ПВО уничтожили ракеты в воздухе над акваторией Азовского моря.
Сегодня дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над территориями Московской, Калужской, Брянской и Тульской областей. В последнем регионе один из дронов, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. В результате инцидента пострадал местный житель. Ему оказали медицинскую помощь.
На днях российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения террористической атаки украинскими беспилотниками самолетного типа. Всего удалось уничтожить 16 летательных аппаратов.
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