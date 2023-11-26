Между Россией и Турцией выросла доля расчетов в национальных валютах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в Анкаре на заседании смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству

Он напомнил, что в 2022 году Турция заняла второе место в списке торговых партнеров России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Мы с господином Болатом (Омер Болат — министр торговли Турции, — прим. ред.) как можем увеличиваем показатели, планируем новые совместные проекты, — цитирует Новака «РИА Новости».

Вице-премьер также сообщил, что Россия предложила Турции сотрудничество в сфере малой атомной энергетики. По его словам, энергетика — одно из ключевых направлений взаимодействия между странами.

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