В Камско-Устьинском районе Татарстана произошел пожар в частном доме

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В селе Красновидово в Камско-Устьинском районе Татарстана произошел пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о пожаре по улице Новой поступило в ОДС Главного управления от ЦППС СПТ главного управления поступило в 07.55.

В 08.15 по прибытию ОП «Теньки» установлено, что происходило горение одноэтажного частного кирпичного дома размерами 10х10 метров по всей площади. В 10.17 пожар ликвидировали на площади 100 кв. м.

Хозяин дома 1952 года рождения после пожара обратился в скорую помощь, так как получил ожог спины 2%. Его госпитализировали в Камско-Устьинскую ЦРБ.

В Приволжском районе Казани на прошлой неделе горел склад по улице Магистральной. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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Маргарита Головатенко