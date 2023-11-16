В Приволжском районе Казани загорелся склад

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Приволжском районе Казани, по улице Магистральной, загорелся склад. Информация о пожаре поступила в 18.17, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По прибытии первых пожарных подразделений установлено, что густой дым идет из складского помещения с предварительными размерами 20х60 метров. Угроза соседним зданиям отсутствует.

Со слов охраны, склад закрыт, внутри людей нет. Информация уточняется.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обновлено в 19.08:

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Горит тара с пластиковыми бутылками.

Накануне в квартире многоквартирного дома по проспекту Победы, 62 в Казани произошел пожар. В результате инцидента погиб 36-летний мужчина. Причина пожара выясняется.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов