Новости спорта

13:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Камила Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию

16:56, 25.11.2023
Камила Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию

— Выверяла каждое движение, старалась шаг за шагом делать всю программу лучше. Хочется пробежать в спорте марафонскую дистанцию, лучше шаг за шагом, чем все подряд — и сразу, и ничего, — приводит ее слова ТАСС.

Валиева набрала 81,27 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (76,67 балла). Третьей стала Вероника Яметова (70,67). Произвольную программу женщины представят 26 ноября.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
СпортФигурное катание Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также