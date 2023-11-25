Камила Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию
Фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выиграла короткую программу на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию
— Выверяла каждое движение, старалась шаг за шагом делать всю программу лучше. Хочется пробежать в спорте марафонскую дистанцию, лучше шаг за шагом, чем все подряд — и сразу, и ничего, — приводит ее слова ТАСС.
Валиева набрала 81,27 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (76,67 балла). Третьей стала Вероника Яметова (70,67). Произвольную программу женщины представят 26 ноября.
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