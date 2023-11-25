В Татарстане работникам предприятия выплатили 27 млн рублей долга по зарплате

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Работникам предприятия ООО «Трубостройинжиниринг» в Татарстане выплатили долг по зарплате на сумму более 27 млн рублей после вмешательства прокуратуры, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В отношении генерального директора предприятия возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение законодательства о труде. Суд назначил правонарушителю наказание в виде дисквалификации на 1 год.

После вмешательства прокуратуры долг по оплате труда погашен в полном объеме.

В Набережных Челнах сотрудникам предприятия выплатили долг по зарплате на сумму более 4,3 млн рублей. Не выплатили зарплату за март — август 2023 года 41 работнику предприятия.



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Маргарита Головатенко