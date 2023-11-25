«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Заявка китайской стороны 23 ноября вновь превысила суточные контрактные обязательства. Россия поставила все запрошенные объемы, сообщает компания.



В «Газпроме» напомнили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

По итогам 2022 года Россия экспортировала по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

Как ранее отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер, в ближайшие годы общий объем экспорта «Газпрома» в Китай должен достигнуть 48 млрд куб. м газа в год. С учетом транзитного газопровода через Монголию — почти 100 млрд куб. м в год.

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Маргарита Головатенко