Исследование: в Казани увеличился спрос на одежду и обувь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В третьем квартале этого года спрос казанцев на одежду и обувь для женщин увеличился более чем на 20%. Эти категории товаров для мужчин стали востребованнее более чем в полтора раза, выяснили аналитики «Авито» и «СберМаркетинга».

Горожане стали приобретать женскую одежду на 27% чаще, обувь — на 21%. На одежду для представительниц прекрасного пола приходится 40% от всех продаж в категории «Одежда, обувь и аксессуары» на площадке «Авито». В среднем вещи женщины приобретают на сумму 1,9 тысячи рублей, обувь — на 2,1 тысячи рублей. Популярность одежды для мужчин выросла на 55%, обуви — на 112%. Средние чеки на эти категории товаров составили 2,5 тысячи и 3,8 тысячи рублей соответственно.



realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, спрос казанцев на сумки, рюкзаки и чемоданы вырос на 51%. На одну покупку тратили в среднем 2,2 тысячи рублей. Товары из категории «Аксессуары» стали востребованнее на 31%, средняя стоимость составила 1,1 тысячи рублей.

По России ежеквартальные расходы на одежду почти половины жителей — 44% — составляют от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Не больше 10 тыс. рублей готовы тратить на эту категорию товаров 38% опрошенных. Делать покупки на сумму от 30 до 60 тысяч могут позволить себе только 12% участников исследования.



Напомним, покупают товары во время «черной пятницы», «киберпонедельника» и «11.11» 72% респондентов. Наиболее активные покупатели — это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, проживающая в Москве и городах-миллионниках.

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Галия Гарифуллина