В Азнакаевском районе Татарстана семь человек, включая ребенка, пострадали в ДТП

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

Семь человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Азнакаевском районе Татарстана, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Столкновение автомобилей произошло сегодня около 17.30 на 19-м километре автодороги Карабаш — Актюбинск. По предварительным данным, 19-летний водитель Lada выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Datsun.

Травмы получили семь человек, в том числе ребенок, находившийся в салоне иномарки. Девочку доставили в больницу в Альметьевске.

На место происшествия выехал Азнакаевский городской прокурор Рим Сунгатуллин. Проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

В Азнакаевском районе Татарстана 35-летняя водитель устроила ДТП, в котором пострадали двое детей. По предварительным данным, водитель Lada Granta была пьяна. Она не справилась с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

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Маргарита Головатенко