В Волге недалеко от Зеленодольска мужчина утонул, провалившись под лед

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вблизи Зеленодольска в заливе Волги утонул мужчина. В пятницу в 16.15 в экстренные службы поступило сообщение, что он провалился под лед, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



К месту происшествия в 17.55 прибыло судно на воздушной подушке «Нептун-11». Тело мужчины обнаружили в 25 метрах от берега. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Толщина льда на месте происшествия составляла всего 3—4 см.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Выясняется личность погибшего.

19 ноября Рыбно-Слободском районе Татарстана нашли тело 93-летней женщины в реке. Известно, что женщина ушла из дома еще 17 ноября. Погибшая страдала деменцией.

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Маргарита Головатенко