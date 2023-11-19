В Рыбно-Слободском районе Татарстана нашли тело 93-летней женщины в реке

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Рыбно-Слободском районе Татарстана нашли тело 93-летней женщины в реке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Как передает ведомство, информация о пропаже женщины поступила сегодня, 19 ноября, в 8 часов утра из села Мельничный Починок. Спустя несколько часов в реке Суше в трех метрах от берега, очевидцами было замечено тело бабушки. Они же передали его сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент известно, что женщина ушла из дома еще 17 ноября. Погибшая страдала деменцией. Причины инцидента пока устанавливаются.

Напомним, в начале ноября 64-летний житель Татарстана утонул в акватории Гагр в Абхазии. Мужчина заплыл далеко от берега во время шторма.



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Александр Зарипов