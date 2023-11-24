Предприятие в Казани погасило 800 тысяч рублей налогов после ареста имущества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одно из казанских предприятий погасило долг по налогам на 800 тысяч рублей после ареста земельного участка и нежилого здания, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.



Основная деятельность предприятия — обработка отходов и лома цветных металлов. Но в целом у фирмы широкая сфера деятельности — это производство пиломатериалов, непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины, выращивание овощей, оптовая торговля фруктами и овощами и др.

У предприятия было время для добровольного погашения долга, но уплаты не последовало. Тогда пристав-исполнитель арестовала нежилое здание и участок под ним.

Согласно данным на сентябрь, судебные приставы в Татарстане с начала года взыскали почти 495 млн рублей по налоговым платежам. Судебный пристав-исполнитель может наложить арест на имущество должника в случае неуплаты последних налогов. Должнику запрещается распоряжаться имуществом, его могут ограничить в правах на использование имущества или вовсе изъять его.

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Маргарита Головатенко