Сегодня в Казани ожидается до 0 градусов

В субботу, 25 ноября, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода, а также небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Максимальная температура воздуха, которая ожидается днем в Казани, составляет около 0 градусов. Ветер южный, юго-восточный 6—11 м/с. Местами может быть гололед, налипание мокрого снега. На дорогах возможны снежная каша и гололедица, местами сильная.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в целом ожидается -1 до +2˚С. На территории республики могут быть осадки в виде снега, мокрого снега, местами с моросью.

Напомним, в Татарстане в выходные ожидается плюсовая температура. В воскресенье, 26 ноября, столбик термометра будет показывать -2..-7°, днем — 0..+2°С. На дорогах будет скользко. В понедельник, 27 ноября, в республике пройдет дождь, но днем существенных осадков не ожидается. Температуры в ночные часы составят 0..-3°С, днем потеплеет до 0..+3 градусов.



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Галия Гарифуллина