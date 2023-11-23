В Гидрометцентре Татарстана прогнозируют плюсовую температуру днем в выходные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается плюсовая температура. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 23 ноября, в республике ожидаются снег, метель и сильный ветер порывами до 15—18 м/с. Максимальные температуры воздуха днем составят -4..-9°, в северных районах до -12°.

Существенно потеплеет в субботу, 25 ноября. Ночью температурный фон составит от -4 до -12°, днем — от -3.. до +1°. В эти дни на территории республики прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящие в дождь, в отдельных районах ожидаются метели, туманы и гололедные явления.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В воскресенье, 26 ноября, столбик термометра будет показывать -2..-7°, днем — 0..+2°. На дорогах будет скользко.

В понедельник, 27 ноября, в республике пройдет дождь, но днем существенных осадков не ожидается. Температуры в ночные часы составят 0..-3°, днем потеплеет до 0..+3°.

Ночью 28 ноября осадки маловероятны, днем через республику пройдет атмосферный фронт с небольшими осадками. Температуры ожидаются ночью от -1 до -6°, днем — от 0 до -3°.

В Казани на протяжении трех дней наблюдался обильный снегопад. Несмотря на уборку улиц, жители города активно жаловались в соцсетях на то, что сталкиваются с заваленными снегом дорогами, неубранными сугробами и пробками.

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Айрат Назипов