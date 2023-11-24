В Казани в пятницу вечером наблюдаются 9-балльные пробки

Фото: скриншот realnoevremya.ru "Яндекс.Карты"

В Казани в пятницу вечером наблюдаются 9-балльные пробки, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В городе очень много аварий: по одной на ул. Габдуллы Тукая, ул. Бутлерова, ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Гвардейской, ул. Арбузова, на Мамадышском тракте и на мосту «Миллениум». Две аварии — на просп. Победы, сразу четыре — на просп. Ямашева. Движение на этих участках сильно затруднено.

Самая трудная ситуация — в районе Мамадышского тракта, на ул. Арбузова, Космонавтов, 2-я Азинской. Красным отмечен весь центр Казани, особенно ул. Вишневского, ул. Ершова, ул. Бутлерова.

По прогнозу, ситуация на дорогах улучшится к 19 часам — пробки составят 5 баллов.

В среду, 22 ноября, в столице Татарстана были первые за осенне-зимний период 10-балльные пробки.



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Маргарита Головатенко