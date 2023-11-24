Замглавы Минстроя России: «Команда правительства Татарстана считается сильнейшей в стране»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько оценил работу по модернизации очистных сооружений в Татарстане, попутно назвав команду правительства республики «сильнейшей в стране». Такое заявление он сделал в ходе своего выступления на семинаре-совещании с представителями органов госвласти по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов. Мероприятие проходит 24—25 ноября в Казани.

— Лучший проект может быть любым, если он реализован командой! Проекты «обречены на успех», если проектировщик чувствует себя членом команды. Я регулярно отмечаю работу заказчика, органов исполнительной власти, подрядчиков, проектировщиков и всех сопутствующих коллег. Татарстан <…> известен свой слаженной командой. Как им удалось организовать работу по таким сложным очистным сооружениям в Казани — и не только в ней! — говорил Ересько.

Как сообщил ранее замминистра природных ресурсов и экологии России Павел Барышев, Татарстан входит в число лидеров рейтинга регионов РФ, где проходят мероприятия федерального проекта «Оздоровление Волги» (он ведется в рамках нацпроекта «Экология»).

— Команда правительства Татарстана считается сильнейшей в стране. Один из положительных итогов работы этой команды — успешная реализация объектов в рамках реализации проекта «Оздоровление Волги», — подчеркнул замглавы Минстроя России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2024 году в Татарстане на реализацию мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» выделят 2 млрд 762 млн рублей. По состоянию на конец сентября, работы по модернизации и капитальному ремонту очистных сооружений и канализаций в республике были выполнены на 97%.

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Максим Кокунин