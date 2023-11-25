Аналитик: рубль будет укрепляться как минимум до декабря

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Тренд укрепления рубля будет актуален как минимум до конца ноября. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— По доллару ключевая поддержка находится в промежутке 85—86 рублей, по евро — 94—95 рублей. Они являются сопротивлениями для рубля. Фундаментальными факторами в пользу рубля по-прежнему выступают строгий контроль за обязательной продажей экспортной выручки, достаточно жёсткая денежно-кредитная политика Банка России и общая слабость доллара США на глобальных площадках, — приводит его слова RT.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Пика налоговых плажей Антонов ожидает 28 ноября. Если цены на нефть стабилизируются, а доллар продолжит слабеть, то к началу зимы у рубля будут шансы приблизиться к указанным уровням. Первые признаки начала коррекции по рублю с долларом будут наблюдаться в случае закрытия выше 89,2 рубля. Выход за 90,5 рубля вызовет сильнейший импульс для американской валюты.

Аналитик отметил, что с сентября курс доллара снизился на 7,69% — с 96,03 до 88,63 рубля. Падение курса евро составило 8% — с 104,09 до 96,71 рубля.

Напомним, эксперты считают, что рост инфляционных ожиданий приведет к поднятию ключевой ставки в России в декабре. Предполагается, что ограничить регулятор не смогут даже дефицит ликвидности и ужесточение процентных условий на денежном рынке, а также укрепившийся рубль.



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Галия Гарифуллина