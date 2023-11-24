С улиц Казани за сутки вывезли свыше 8 тысяч тонн снега

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли 8,1 тысячи тонн снега. Их доставили на снегоплавильные станции.

Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства города, на улицах города задействовали 564 единицы техники и 567 дорожных рабочих

Кроме того, городские службы использовали 193 тонны реагента и 252 тонны пескосоляной смеси.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 20 по 23 ноября выпало от 19 до 42 мм осадков, в основном в виде снега — это 42—127% месячной нормы. На территории региона установился снежный покров, который на данный момент составляет от 9 до 28 см.

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается плюсовая температура. Существенно потеплеет в субботу, 25 ноября. Ночью температурный фон составит от -4 до -12 °C, днем — от -3.. до +1 °C. В эти дни на территории республики прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, в отдельных районах ожидаются метель, туман и гололедные явления. В воскресенье, 26 ноября, столбик термометра будет показывать -2..-7 °C, днем — 0..+2 °C. На дорогах будет скользко.

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Айрат Назипов