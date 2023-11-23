УНИКС проиграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС проиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 79:66 (23:21, 18:9, 20:18, 18:18).
У хозяев дабл‑дабл из 16 очков и 10 передач оформил Ненад Димитриевич, в составе соперников 17 очков набрал Амат М’Бай.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Единой лиги с 11 победами в 12 матчах. УНИКС идет вторым.
18 ноября УНИКС победил дома красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счетом 91:80 в пользу казанцев.
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