УНИКС одержал победу над «Енисеем»
Казанский баскетбольный клуб УНИКС победил дома красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Игра завершилась со счетом 91:80 в пользу казанцев.
Самым результативным игроком у казанцев стал Маркос Найт, который набрал 21 очко и отдал 3 результативные передачи. Отметился у УНИКСа и Ненада Димитриевич, набравший 19 очков и совершивший 8 подборов.
Таким образом, в активе у казанцев теперь 8 побед в 10 играх Единой лиги ВТБ. В следующий раз УНИКС встретится с московским ЦСКА, который на сегодняшний день лидирует в чемпионате.
В прошлый раз казанский баскетбольный клуб победил в Перми «Парму». Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершился со счетом 77:87.
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