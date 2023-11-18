УНИКС одержал победу над «Енисеем»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казанский баскетбольный клуб УНИКС победил дома красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра завершилась со счетом 91:80 в пользу казанцев.

Самым результативным игроком у казанцев стал Маркос Найт, который набрал 21 очко и отдал 3 результативные передачи. Отметился у УНИКСа и Ненада Димитриевич, набравший 19 очков и совершивший 8 подборов.



Таким образом, в активе у казанцев теперь 8 побед в 10 играх Единой лиги ВТБ. В следующий раз УНИКС встретится с московским ЦСКА, который на сегодняшний день лидирует в чемпионате.

В прошлый раз казанский баскетбольный клуб победил в Перми «Парму». Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ завершился со счетом 77:87.

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Илина Хакимова