Сооснователя фирмы «МЭЛТ» внесли в перечень террористов и экстремистов
Казанского бизнесмена, сооснователя фирмы «МЭЛТ» Руслана Баязитова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие данные появились в базе Росфинмониторинга.
После ряда высказываний, получивших огласку в сетях, Баязитов стал фигурантом ряда административных и уголовных дел. Сотрудники первого отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану обвиняли его в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, причем под угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).
В августе Советский райсуд Казани избрал меру пресечения 52-летнему бизнесмену Руслану Баязитову, одному из основателей крупного поставщика компьютерной техники ООО «МЭЛТ». Вину бизнесмен признал частично.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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