В Казани арестовали сооснователя фирмы «МЭЛТ»

Советский райсуд Казани избрал меру пресечения 52-летнему бизнесмену Руслану Баязитову, одному из основателей крупного поставщика компьютерной техники ООО «МЭЛТ». Он будет находиться под стражей до 15 октября, сообщили «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.

После ряда высказываний, получивших огласку в сетях, Баязитов стал фигурантом ряда административных и уголовных дел. Сотрудники первого отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану обвиняют его в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, причем под угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии силовиков, не позднее 9 августа 2023 года обвиняемый посредством общедоступного конференц-чата MoscowCalling в Сети публично высказал угрозы и призывы к применению насилия по отношению к социальной группе и национальности «русские».

Вину бизнесмен признал частично, сообщают источники «Реального времени».



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Айрат Назипов