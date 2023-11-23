В Татарстане за неделю снизились цены на говядину, подсолнечное масло и сахар

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за неделю с 13 по 20 ноября незначительно подешевели говядина и баранина (кроме бескостного мяса) — до 487,29 и 626,3 рублей за килограмм соответственно, свидетельствуют данные Татарстанстата.



Подешевели продукты из мяса и рыбы: цены на вареную колбасу снизились до 425,9 рубля за килограмм (0,44%), на мясные консервы для детского питания — 1,02 рубля (0,75%), на мороженую неразделанную рыбу — до 224,79 (0,05%).

Сахарный песок снизился в цене до 68,07 рубля за килограмм (1,18%), черный байховый чай — до 957,84 рубля за килограмм (0,21%), гречневая крупа — до 62,15 рубля за килограмм (0,81%), вермишель — до 66,32 рубля за килограмм (0,35%).

Также подешевели подсолнечное масло, маргарин, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, бананы и водка.

realnoevremya.ru (архив)

С 13 по 20 ноября в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания. Сильнее всего подорожали огурцы, помидоры и яйца. Огурцы за неделю выросли в цене на 8,65%. Они подорожали с 106,86 до 116,05 рубля. Упаковка яиц из десяти штук стала дороже на 5,6% (с 89,8 до 94,9 рубля). На третьем месте — помидоры (рост 4,4%). Килограмм стоит в среднем 184,62 рубля (было — 177,01).

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Маргарита Головатенко