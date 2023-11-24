Сегодня в Казани до -7 градусов и снег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В пятницу, 24 ноября, в Казани ожидается облачная погода со снегом, в некоторых районах с метелью. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -5 до-7 градусов. Ветер юго-западный, южный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—18 м/с. На дорогах гололедица.

В Татарстане в целом ожидается от -4 от -9˚С, на севере -12˚С. На территории республики может быть небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Местами в первой половине дня метеорологи обещают туман.



realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане в ближайшие выходные ожидается плюсовая температура. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 23 ноября, в республике ожидаются снег, метель и сильный ветер с порывами до 15—18 м/с. Максимальные температуры воздуха днем составят -4... -9 °С, в северных районах — до -12°С.

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Галия Гарифуллина