Расходы россиян на новые автомобили выросли в 3,4 раза год к году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре этого года жители России потратили на новые авто 340 млрд рублей. Это в 3,4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщают аналитики «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и аналитическое агентство «Автостат».

В сентябре 2023 года граждане потратили на машины 334,4 млрд рублей. Всего с января по октябрь этого года россияне приобрели новых авто на сумму 2,42 трлн рублей. Согласно прогнозу, к концу года этот показатель составит более 3 трлн рублей.

Интересно, что в октябре интерес к премиальным моделям падает, а к массовым, напротив, растет. В октябре россияне купили 2,9 тыс. новых автомобилей премиум-класса на сумму 40,9 млрд рублей (-9,2% к сентябрю). В то же время количество реализованных единиц массового сегмента составило 109,3 тысячи. Респонденты израсходовали на них 298,8 млрд рублей, что на 3,3% больше, чем месяцем ранее. Доля премиальных автомобилей снизилась с 13,5% в сентябре до 12% в октябре, массовых — выросла с 86,5% до 88%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, в октябре был зафиксирован новый рекорд трат на автомобили китайских производителей — их доля равна 61,7%. В первый осенний месяц этот показатель составлял 59,5%. Продавцы в середине осени реализовали 62,3 тысячи единиц на сумму 209,6 млрд рублей.

Самыми востребованными у участников исследования стали кроссоверы и внедорожники — россияне приобрели 72,4 тысячи новых машин, было потрачено 255,5 млрд рублей. В результате модели сегмента SUV составили 64,5% всего объема реализации и 75,2% финансовой емкости. Вторую строчку рейтинга любимых респондентами автомобилей заняли модели В-класса. Было продано 27,8 тысячи таких машин на сумму 32,4 млрд рублей. Их доля составила 24,8% в объеме рынка и 9,5% в структуре затрат. Всего около 90% проданных автомобилей и практически 85% потраченных средств приходится на эти два сегмента.

Напомним, Татарстан вошел в десятку регионов России, жители которых сделали больше всего запросов на проверку истории автомобиля в 2023 году. Аналитики составили рейтинг подержанных электрокаров и гибридов, которыми в 2023 году респонденты из республики стали интересоваться чаще, чем в январе — ноябре прошлого года. Лидерами стали Lexus RX (количество запросов возросло на 220%), Honda Civic (+152%) и Toyota Prius (+121%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина