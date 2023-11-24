Метеозависимыми считают себя более 60% жителей России

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметили, что их настроение и самочувствие зависят от погоды, 64% россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Tiburon Research.

Ощущают влияние погоды, но не считают его отрицательным более трети респондентов — 36%. Серьезный урон зависимость от погоды причиняет 28% опрошенных.

Каждый второй россиянин — 49% — смотрит прогноз погоды раз в день. Чаще делают это 28% участников исследования. Сомневаются в предсказаниях синоптиков на длительный срок 56% респондентов. Самым популярным источником информации о погоде стал интернет (94% голосов). Каждый пятый прибегает к помощи голосовых помощников, а 7% используют свою метеостанцию. Трети опрошенных достаточно выйти на балкон или выглянуть из окна, а четверть предпочитает пользоваться уличными термометрами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Абсолютное большинство респондентов — 94% — смотрят прогноз погоды на смартфоне или планшете. 20% требуется ноутбук. «Картой осадков» периодически пользуется две трети опрошенных, на постоянной основе — 20%.

Напомним, почти половина казанцев зависят от перемен погоды. Она влияет на работоспособность 43% казанцев, причем солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье. Интересно, что чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы: о том, что на их работоспособность влияет погода, сообщили 56% из них.

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Галия Гарифуллина