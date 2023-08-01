Почти половина казанцев — метеозависимы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти половина казанцев зависят от перемен погоды, об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob, проведя исследование о влиянии погоды на работоспособность жителей города.

Перемена погоды влияет на работоспособность 43% казанцев, причем солнце мотивирует к труду больше, чем ненастье.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интересно, что чаще всего на метеозависимость жалуются администраторы: о том, что на их работоспособность влияет погода, сообщили 56% из них. Почти столь же чувствительны к ситуации за окном операторы cal-центров и секретари (по 54%), а также экономисты (53%). В пятерку самых метеозависимых профессий вошли дизайнеры (50%) и менеджеры по закупкам (48%).

А вот меньше всего метеозависимых среди квалифицированных рабочих: о том, что погода сказывается на их работоспособности, сообщили только 18%. Редко поддаются на провокации природы системные администраторы (20%) и кладовщики (23%).

Во всем Приволжском федеральном округе, куда входит Татарстан, среднемесячная температура в августе будет выше нормы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Илина Хакимова