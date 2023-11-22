Казанский «Водоканал» потратит почти 5 млн рублей на компенсационную посадку деревьев в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» потратит почти 5 млн рублей на компенсационную посадку деревьев после проведения ремонта на своих объектах. Работы будут выполняться в 2024 году.

Подрядчик будет оказывать свои услуги в весенний и осенний посадочные периоды — с 15 апреля по 1 мая и с 1 октября по 1 ноября соответственно.

Согласно указаниям «Водоканала», деревья должны соответствовать следующим требованиям:

Вдоль улично-дорожной сети высота дерева — 4,75—6 метров, обхват ствола — от 18 сантиметров (на высоте 1,3 метра).

На территории парков и скверов высота дерева — 3,5—5 метров, обхват ствола — от 12 сантиметров (на высоте 1,3 метра).

На территории дворов высота дерева — 3—4,3 метра, обхват ствола — от 10 сантиметров (на высоте 1,3 метра).

Кустарники должны быть посажены следующим образом:

однорядная — три штуки на 1 метр;

двурядная — пять штук на 1 метр.

Посадочный материал должен иметь всю необходимую документацию, а также пройти проверку на вредителей и заболевания. В случае каких-либо отклонений он не будет допущен до посадки. Всего МУП планирует приобрести 270 растений: 31 ель, 22 сосны, 15 каштанов, 10 дубов, 18 кленов, 75 лип, восемь рябин, пять вязов, 72 тополя, восемь спирей, три кизильника и три дерена.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, в сентябре сообщалось, что казанский «Водоканал» искал подрядчика для благоустройства территорий собственных очистных сооружений. Исполнителю было необходимо высадить 100 четырехметровых тополей на десяти различных посадочных местах. Кроме того, он должен будет посадить более 2,8 тысячи кустарников калинолистного пузыреплодника, а также посеять 670 килограммов семян газонной травы. Стоимость контракта оценивалась в 24 млн рублей.

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Максим Кокунин